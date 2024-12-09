На тлі загострення ситуації на фронті та зростаючого тиску з боку США, Україна розглядає можливість зниження вікового порогу для мобілізації. Обговорюється перспектива призову 18-річних чоловіків, хоча ця ідея викликає значні суперечки в українському суспільстві.

Про це пише The Washington Post.

Держсекретар США Ентоні Блінкен, виступаючи в Брюсселі, наголосив, що нестача людських ресурсів може стати серйознішою проблемою для України, ніж дефіцит озброєння. Він підкреслив, що навіть за умови постачання зброї та фінансування, для ефективного спротиву російській агресії необхідні підготовлені військові.

Проте зниження віку для мобілізації до 18 років наштовхується на опір усередині України. Багато українців, включаючи військових і громадських діячів, вважають, що залучення наймолодших громадян до бойових дій є недоцільним.

Колишній головнокомандувач ЗСУ та нинішній посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що молоде покоління має стати основою майбутнього держави, і його залучення до фронту є небезпечним для довгострокових перспектив країни.

Адміністрація президента Володимира Зеленського поки що утримується від підтримки цієї ініціативи. Представники влади наголошують, що зниження віку без належного озброєння є недоцільним, оскільки ресурси для забезпечення навіть чинних мобілізованих уже вичерпані.

На тлі цих дискусій з’являються альтернативні пропозиції. Деякі активісти вважають, що мобілізація жінок могла б стати розв’язанням проблеми нестачі військових, однак ця ідея також викликає дискусії.

Тим часом військові на передовій відзначають критичну нестачу особового складу. Новосформовані бригади стикаються з труднощами через брак людей, а законодавство про демобілізацію для тих, хто воює з початку війни, досі не ухвалено.

США пропонують свою допомогу у навчанні новобранців, але підкреслюють, що Київ має організувати відправлення людей для підготовки за кордон. Вирішення проблем із мобілізацією та забезпеченням залишається ключовим викликом для України у війні проти російської агресії.