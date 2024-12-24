Про це йдеться на сайті Пентагону.

Зазначається, що компанія збільшить виготовлення газотурбінних двигунів, що дозволить наростити обсяги виробництва таких систем озброєння:

  • протикорабельні ракети Harpoon;
  • ракети класу “повітря — земля” AGM-158 JASSM;
  • далекобійні протикорабельні ракети AGM-158C LRASM;
  • крилаті ракети Tomahawk;
  • інша високоточна ударна зброя.

Пентагон повідомив, що кошти буде використано відповідно до закону про додаткові асигнування на безпеку в Індо-Тихоокеанському регіоні та закону про додаткові асигнування на безпеку в Україні від 2024 року.