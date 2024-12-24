Міністерство оборони США уклало контракт з компанією Williams International на суму $253,7 мільйона. Ці кошти спрямують на розширення виробництва високоточної ударної зброї та безпілотних систем, частина з яких постачатиметься в рамках програм військової допомоги Україні.

Про це йдеться на сайті Пентагону.

Зазначається, що компанія збільшить виготовлення газотурбінних двигунів, що дозволить наростити обсяги виробництва таких систем озброєння:

протикорабельні ракети Harpoon ;

; ракети класу “повітря — земля” AGM-158 JASSM ;

; далекобійні протикорабельні ракети AGM-158C LRASM ;

; крилаті ракети Tomahawk ;

; інша високоточна ударна зброя.

Пентагон повідомив, що кошти буде використано відповідно до закону про додаткові асигнування на безпеку в Індо-Тихоокеанському регіоні та закону про додаткові асигнування на безпеку в Україні від 2024 року.