У Білому домі відповіли що слідкують за заявами путіна про ядерну зброю, однак США не бачать, що вони можуть стати реальністю.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на речницю Білого дому, Карін Жан-П’єр.

Жан-П’єр зазначила, що у своєму інтерв’ю путін підтвердив ядерну доктрину рф. Тим не менш, риторика президента рф залишається безрозсудною й безвідповідальною впродовж усіх 2-х років, що росія веде війну в Україні.

Речниця наголосила , що США наразі не бачать жодних причин, щоби вносити зміни у власну ядерну стратегію.

“Немає жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю в Україні”, — сказала Карін Жан-П’єр.