Держсекретар США Марко Рубіо оголосив, що Сполучені Штати не мають у своєму розпорядженні системи протиповітряної оборони “Патріот”, які могли б бути передані Україні. Проте, США активно працюють з союзниками в НАТО, щоб отримати їхні системи ППО для підтримки українських сил.

Виступаючи у Сенаті, Рубіо підкреслив, що адміністрація президента повинна звернутися до Конгресу за додатковим фінансуванням для допомоги Україні. Він зазначив, що деякі країни НАТО мають батареї “Патріот”, які могли б бути передані Україні для захисту Києва та інших міст, але ці країни неохоче відмовляються від своїх систем.

Крім того, Рубіо звернув увагу на те, що витрати боєприпасів відбуваються швидше, ніж Захід може їх виробляти, що ускладнює забезпечення України необхідним озброєнням.

Щодо можливого врегулювання конфлікту, держсекретар наголосив, що війна в Україні може бути вирішена лише через дипломатичні переговори. Він пояснив, що Росія намагається отримати те, що їй не належить, а Україні не вдасться повернути втрачені території військовим шляхом. Тому, на його думку, конфлікт має бути завершений через переговори.

19 травня президент США Дональд Трамп провів телефонні розмови з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним. Трамп заявив, що після його дзвінка мають “негайно розпочатись” переговори між Росією та Україною щодо припинення війни.

Путін, у свою чергу, висловив думку, що припинення вогню можливе лише після досягнення відповідних домовленостей, проте не уточнив, про які саме домовленості йдеться.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час розмови з Трампом обговорювали можливість запровадження серйозних санкцій проти Росії у разі, якщо РФ не припинить війну.