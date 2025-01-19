Попри те, що США від початку повномасштабного вторгнення надали Україні великий об'єм фінансової та військової допомоги, вони не гарантували сприяння у поверненні всіх окупованих Росією територій. Важливішим завданням було виживання України як суверенної, демократичної країни, вільної для інтеграції із Заходом.

Про це пише видання TIME.

Зазначається, що на початку повномасштабного російського вторгнення американський президент Джо Байден визначив три цілі для США, але перемоги України серед них не було. Саме тоді у Білому домі прозвучала обіцянка надавати допомогу Україні “стільки, скільки буде потрібно”.

“Ми свідомо не говорили про територіальні параметри”, — зазначив колишній працівник Ради нацбезпеки США Ерік Грін.

У матеріалі йдеться, що США не обіцяли допомогти Україні повернути всі окуповані Росією землі, а тим більше схід та Крим, що були захоплені ще у 2014 році. За словами Гріна, зробити це було поза спроможністю України, навіть за умови потужної допомоги Заходу.

“Зрештою, це не мало стати історією успіху. Більш важливим завданням було вижити Україні як суверенній, демократичній країні, вільної для інтеграції із Заходом“, — додав він.

Він також хотів, щоб США та їхні союзники залишалися єдиними, і наполіг на уникненні прямого конфлікту між Росією та НАТО.

Президент України Володимир Зеленський під час нещодавнього інтерв’ю американському подкастеру Лексу Фрідману заявив, що США недостатньо зробили за Байдена, щоб запровадити санкції проти Росії та надати Україні зброю та гарантії безпеки.