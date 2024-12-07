Обраний президент США вважає, що Сполучені Штати не повинні брати участь у конфлікті в Сирії, де повстанські сили загрожують уряду президента Башара Асада.

Про це пише Reuters

“Сирія – це безлад, але вона не наш друг, і Сполучені Штати не повинні мати з цим нічого спільного. Це не наша війна. Нехай все йде, як іде. Не вплутуйтеся!” — цитує Reuters Трампа.

Обраний президент США заявив, що оскільки Росія, союзник Асада, втягнута у війну з Україною, вона “здається нездатною зупинити цей буквальний марш через Сирію, країну, яку вони захищали протягом багатьох років”.

За словами Трампа, якщо Росія буде витіснена з Сирії, це “насправді може бути найкращим, що може з нею статися”, тому що “Росія ніколи не отримувала великої вигоди від Сирії”.

Нагадаємо, бойові дії в Сирії, охопленій громадянською війною з 2011 року, нещодавно знову спалахнули з новою силою вперше за кілька років.