Це підтвердила на пресбрифінгу у п’ятницю заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх.
«Наша політика залишається незмінною»,- зауважила представниця Пентагону, відповідаючи на запитання щодо позиції США в контексті аргументованих закликів Президента України скасувати обмеження на удари по території РФ.
Сінгх нагадала, що Сполучені Штати дозволяють удари своєю зброєю за лінію кордону, коли Росія атакує з іншого боку. Крім того, вона зазначила, що відповідно до ситуації на полі бою США змінюють свої підходи.
«Але зараз ми не дозволяємо застосування ATACMS для ударів углиб Росії», – сказала Сінгх.
Вона додала, що ЗСУ мають інше далекобійне озброєння, яке надали не Сполучені Штати.
Під час саміту НАТО у Вашингтон в Білому домі пояснили нерішучість адміністрації в цьому контексті занепокоєнням щодо можливої ескалації в Україні.
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