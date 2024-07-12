Політика США щодо можливостей застосування американської зброї по військових об’єктах на території РФ залишається незмінною після саміту НАТО у Вашингтоні.

Це підтвердила на пресбрифінгу у п’ятницю заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх.

«Наша політика залишається незмінною»,- зауважила представниця Пентагону, відповідаючи на запитання щодо позиції США в контексті аргументованих закликів Президента України скасувати обмеження на удари по території РФ.

Сінгх нагадала, що Сполучені Штати дозволяють удари своєю зброєю за лінію кордону, коли Росія атакує з іншого боку. Крім того, вона зазначила, що відповідно до ситуації на полі бою США змінюють свої підходи.

«Але зараз ми не дозволяємо застосування ATACMS для ударів углиб Росії», – сказала Сінгх.

Вона додала, що ЗСУ мають інше далекобійне озброєння, яке надали не Сполучені Штати.

Під час саміту НАТО у Вашингтон в Білому домі пояснили нерішучість адміністрації в цьому контексті занепокоєнням щодо можливої ескалації в Україні.