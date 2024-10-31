Про це сказав Блінкен на пресконференції з південнокорейським колегою, главою Пентагону і міністром оборони Південної Кореї у Вашингтоні, пише “Інтерфакс-Україна”.
“Ми продовжуємо надавати безпекову допомогу Україні з боку США й оголосимо більше найближчими днями”, — зазначив Блінкен.
Також про пакет допомоги заявив міністр оборони США.
“Сполучені Штати оголосять про додаткову допомогу Україні у безпековій сфері найближчими днями”, — повідомив Остін.
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