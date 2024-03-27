Від початку повномасштабної війни Вашингтон не підтримує і не заохочує Україну в її ударах по російській території.

Про це заявив речник Державного департаменту Метью Міллер у відповідь на запитання журналіста про те, що в медіа зʼявилася інформацію про прохання США припинити атаки на російські нафтопереробні заводи.

«Я не збираюся говорити про конкретні розмови, але це наша давня політика, яку ми чітко пояснили українському уряду, тому це не те, про що вони не знають», — додав Міллер.

Нагадуємо, що одним із перших медіа, яке написало про вимоги США, стала Financial Times, що з посиланням на джерела зазначила: США закликають Україну не атакувати російську енергетичну інфраструктуру, оскільки це може підвищити світові ціни на нафту і спровокувати напади на українську енергетику у відповідь.