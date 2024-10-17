США, Німеччина, Франція та Італія мають досягнути союзу між собою для обговорення питання надання Україні дозволу на використання далекобійної зброї проти цілей на території Росії.

Про це заявив Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками участі в засіданні Європейської ради.

“Серед лідерів тих країн, з якими я говорив про далекобійну зброю (США, Німеччини, Франції та Італії), були й дуже позитивні сигнали, але ми повинні розуміти, що ці країни хочуть союзу між ними всередині щодо надання Україні дозволу застосовувати цю зброю”, — розповів Зеленський.

Він наголосив, що дуже б хотів, аби Сполучені Штати, як головний донор оборони України, були позитивними та більш рішучими.

“Для нас це важливо”, — акцентував Президент.