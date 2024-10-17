Про це заявив Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками участі в засіданні Європейської ради.
“Серед лідерів тих країн, з якими я говорив про далекобійну зброю (США, Німеччини, Франції та Італії), були й дуже позитивні сигнали, але ми повинні розуміти, що ці країни хочуть союзу між ними всередині щодо надання Україні дозволу застосовувати цю зброю”, — розповів Зеленський.
Він наголосив, що дуже б хотів, аби Сполучені Штати, як головний донор оборони України, були позитивними та більш рішучими.
“Для нас це важливо”, — акцентував Президент.
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