Про це заявив Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками участі в засіданні Європейської ради.

“Серед лідерів тих країн, з якими я говорив про далекобійну зброю (США, Німеччини, Франції та Італії), були й дуже позитивні сигнали, але ми повинні розуміти, що ці країни хочуть союзу між ними всередині щодо надання Україні дозволу застосовувати цю зброю”, розповів Зеленський.

Він наголосив, що дуже б хотів, аби Сполучені Штати, як головний донор оборони України, були позитивними та більш рішучими.

“Для нас це важливо”, акцентував Президент.