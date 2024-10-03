Про це заявив американський президент Джо Байден, цитує CNN.
На запитання, чи підтримає він удар Ізраїлю по нафтових запасах Ірану, Байден наголосив: “Ми обговорюємо це”. Водночас, за його словами, 3 жовтня “нічого не станеться”.
Ще напередодні Байден казав, що не підтримує атаку Ізраїлю на іранські ядерні об’єкти.
Президент також відмовився пояснити, які санкції США розглядають проти Ірану.
“Я скажу їм, перш ніж скажу вам”, — сказав Байден.
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