Сполучені Штати розглядають можливість ізраїльського удару по нафтових об'єктах Ірану у відповідь на масовану ракетну атаку 1 жовтня.

Про це заявив американський президент Джо Байден, цитує CNN.

На запитання, чи підтримає він удар Ізраїлю по нафтових запасах Ірану, Байден наголосив: “Ми обговорюємо це”. Водночас, за його словами, 3 жовтня “нічого не станеться”.

Ще напередодні Байден казав, що не підтримує атаку Ізраїлю на іранські ядерні об’єкти.

Президент також відмовився пояснити, які санкції США розглядають проти Ірану.