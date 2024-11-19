Заступник держсекретаря США Брайан Ніколс повідомив, що Білий дім дав Україні згоду на використання далекобійної зброї для нанесення ударів по території Росії.

Про це повідомляє Globo.

За словами чиновника, це рішення було ухвалено з метою зміцнення оборонних можливостей України та донесення сигналу Москві про безперспективність її агресії.

Ніколс наголосив, що саме Росія несе відповідальність за розв’язання війни, а її завершення повністю залежить від дій Кремля. Він підкреслив, що Україна має право захищати свої території всіма доступними засобами.

“Війна може закінчитися просто зараз, якщо Росія виведе свої війська з України і почне поважати її кордони”, – зазначив Ніколс.

Представник США також заявив, що використання Україною далекобійної зброї, схвалене адміністрацією Джо Байдена, дозволить українським силам посилити оборону та стримати агресора. На його думку, це рішення може допомогти змусити Росію змінити свої підходи або навіть розпочати переговори.

“Якщо пощастить, цей крок змусить Російську Федерацію усвідомити, що її дії не матимуть успіху, і спонукає або почати мирні переговори, або просто вивести війська з України”, – додав Ніколс.

Таким чином, Вашингтон ще раз продемонстрував готовність підтримувати Україну в її боротьбі за відновлення територіальної цілісності та суверенітету.

Нагадаємо, що раніше ЗМІ повідомили про рішення президента США Джо Байдена дозволити Україні використовувати американські далекобійні ракети ATACMS для ударів по території Росії.

Пізніше портал Axios повідомив, що це рішення стосується насамперед ударів по об’єктах у Курській області РФ.

Також Боррель заявляв, що адміністрація президента США Джо Байдена дозволила Україні завдавати ударів по території Росії на глибину до 300 кілометрів.