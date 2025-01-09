Вашингтон планує оголосити про надання Україні військової допомоги на суму $500 мільйонів під час 25-го засідання Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн". Захід відбудеться за участі близько 50 партнерів, які координують постачання зброї для української армії.

Про це повідомляє Associated Press.

“Наше завдання — зберігати динаміку, досягати результатів і чітко демонструвати: міжнародна спільнота стоїть пліч-о-пліч з Україною”, – заявив міністр оборони США Ллойд Остін перед початком зустрічі.

Зазначається, що новий пакет допомоги включатиме озброєння та боєприпаси, які будуть швидко передані Україні через президентський механізм термінового виведення зброї зі складів США. Це рішення дозволяє уникнути тривалих бюрократичних процедур.

З початку російського вторгнення США вже передали Україні зброї на $66,5 мільярда. У чинному бюджеті залишилося трохи менше $4 мільярдів, які наступна адміністрація у Вашингтоні може використати для подальшої підтримки України.