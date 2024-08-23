США оголосили новий пакет санкцій, який охоплює близько 400 суб’єктів, пов’язаних з російськими паливно-енергетичними та металургійними секторами, фінансовою сферою та постачанням товарів подвійного призначення.

Про це у Телеграмі повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

«США оголосили новий пакет санкцій, який охоплює близько 400 суб’єктів, пов’язаних з російськими паливно-енергетичними та металургійними секторами, фінансовою сферою та постачанням товарів подвійного призначення для військово-промислового комплексу Росії в обхід санкцій», – розповів Єрмак.

Він повідомив, що нові обмеження суттєво вплинуть на ключові для Росії нафтові та газові проєкти.

«Під санкції потрапили такі компанії, як: ТОВ «Екропромстрой», дочірня компанія «Новатек», якій передано 40% ТОВ «Арктик СПГ-2»; ТОВ «Межрегионстрой», яка будує об’єкти для проекту «Восток Ойл» від «Роснефть»; ПАТ «Якутская топливно-энергетическая компания» (ЯТЕК), відповідальна за проект «СПГ Якутия». Санкції також накладаються на найбільших експортерів вугілля з Росії, таких як «СДС Уголь», «УК Мечел-Майнинг», АТ «Стройсервис», та дві дочірні компанії «Росатома», – відзначив керівник офісу Президента.

До санкційних списків, за словами Єрмака, внесено російські інститути військових розробок, виробників безпілотних літальних апаратів та електроніки, а також компанії, які обслуговують потреби російського ВПК, разом із їхніми власниками та менеджментом. Під санкції потрапляють численні посередники з ОАЕ, Гонконгу, Туреччини, Казахстану, Киргизстану та Китаю, які здійснювали поставки мікроелектроніки в Росію в обхід санкцій. Деякі з цих компаній постачали товари на мільйони доларів.

«Крім того, санкції поширюються на мережі суб’єктів, залучених до забезпечення російського ВПК, включаючи учасників схеми постачання західними компонентами для виробника винищувачів «Су», – додав Єрмак.

Він наголосив, що США також посилюють контроль за експортом до Росії та Білорусі та обмежують доступ компаній цих країн до програмного забезпечення для верстатів з числовим програмним керуванням (ЧПК). До списку компаній, які підпадають під суворі вимоги ліцензування експорту, додано 131 компанію з Росії, Китаю, Ірану, Туреччини, ОАЕ, Казахстану та інших країн, підозрюваних у порушенні санкцій.

Президент України Володимир Зеленський у соцмережі X подякував США за запровадження санкцій проти майже 400 фізичних та юридичних осіб як у Росії, так і за її межами.

«Вдячний Сполученим Штатам за запровадження сьогодні додаткових жорстких санкцій проти Росії. Санкції проти майже 400 фізичних та юридичних осіб як у Росії, так і за її межами, додатково послаблять здатність РФ вести агресивну війну проти України. Необхідно зберігати й постійно посилювати тиск на агресора, поки Росія продовжує свою агресію. Дякую США за лідерство в цій важливій справі», – зазначив Президент.

Він наголосив, що разом з усіма партнерами та миролюбними країнами необхідно відновити повагу до Статуту ООН і примусити Росію до миру.