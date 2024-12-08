Про це повідомляє сайт Пентагону.
За цією інформацією, міністерство оборони США оголосило про новий пакет безпекової допомоги Україні на суму 988 мільйонів доларів США.
Пакет включає, зокрема:
Боєприпаси для артилерійських ракетних систем (HIMARS);
безпілотні авіаційні системи;
обладнання, компоненти і запасні частини для обслуговування, ремонту і капітального ремонту артилерійських систем, танків і бронетехніки.
У повідомленні йдеться, що це вже двадцять другий пакет USAI від адміністрації Байдена.
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