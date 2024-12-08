Пакет включає, зокрема, боєприпаси для артилерійських ракетних систем (HIMARS) та безпілотні авіаційні системи.

Про це повідомляє сайт Пентагону.

За цією інформацією, міністерство оборони США оголосило про новий пакет безпекової допомоги Україні на суму 988 мільйонів доларів США.

Пакет включає, зокрема:

Боєприпаси для артилерійських ракетних систем (HIMARS);

безпілотні авіаційні системи;

обладнання, компоненти і запасні частини для обслуговування, ремонту і капітального ремонту артилерійських систем, танків і бронетехніки.

У повідомленні йдеться, що це вже двадцять другий пакет USAI від адміністрації Байдена.