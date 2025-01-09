Під час 25-го засідання Контактної групи з питань оборони України, яке відбулося в німецькому Рамштайні, Сполучені Штати оголосили про надання нового пакета військової допомоги Україні в розмірі приблизно 500 мільйонів доларів.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час своєї промови.

“Цей пакет включає додаткові ракети для української протиповітряної оборони, більше боєприпасів, а також озброєння для підтримки роботи винищувачів F-16”, — повідомив Ллойд Остін.

Міністр також зазначив, що нова допомога буде надана через механізм президентського вилучення зі стратегічних запасів США. Цей механізм дозволяє швидко постачати необхідну техніку й озброєння для термінового використання на полі бою.

Під час засідання були озвучені значні внески інших країн-учасниць. Зокрема, Німеччина планує передати військове обладнання на суму 680 мільйонів доларів до кінця року, Норвегія виділяє понад 2 мільярди доларів, а Велика Британія щорічно надає 3 мільярди фунтів.

“Наша мета — зберігати динаміку підтримки та забезпечувати Україну всім необхідним для захисту”, — підкреслив міністр Остін.

Під час своєї промови він також згадав, що ця зустріч стала для нього останньою як голови Контактної групи. Остін наголосив, що за останні три роки було надано понад 122 мільярди доларів допомоги, включаючи артилерію, системи протиповітряної оборони та основні бойові танки.