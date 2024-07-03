Про це заявила в середу в Вашингтоні речниця Білого дому Карін Жан-П’єр під час брифінгу.

«Адміністрація Байдена-Гарріс оголошує про виділення нового значного пакету допомоги Україні у сфері безпеки – в той час, як Сполучені Штати продовжують підтримувати захист України від вторгнення РФ», – зауважила представниця адміністрації США.

Вона не назвала загальної вартості нового траншу допомоги, однак підкреслила, що це вже сьомий пакет, який виділяють США після того, як президент Байден у квітні підписав закон з додатковим фінансуванням на потреби національної безпеки. Цей закон містив, зокрема, понад $60 млрд на підтримку України.

Речниця уточнила, що новий пакет міститиме ракети для систем українських ППО, боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди та інші «критично важливі засоби», які вилучаються із запасів США за повноваженнями президента.

Крім того, пакет включатиме додаткове фінансування Міноборони США для закупівлі нових ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot і NASAMS, «щоби допомогти Україні захистити свої війська та міста від російських атак з повітря».