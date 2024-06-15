В рамках Саміту миру у Швейцарії, віцепрезидентка США Камала Гарріс оголосила про виділення Україні 1,5 мільярда доларів. Кошти будуть спрямовані на вирішення енергетичних та гуманітарних потреб України та зміцнення цивільної безпеки.

Про це повідомляє Білий дім у суботу, 15 червня.

За словами віцепрезидентки, пів мільярда доларів виділять через агентство USAID, ще 324 мільйонів доларів перенаправлять із раніше оголошених програм на надзвичайні енергетичні потреби України.

“Це фінансування відремонтує енергетичну інфраструктуру, пошкоджену війною, розширить виробництво електроенергії, заохотить інвестиції приватного сектора та захистить енергетичну інфраструктуру. Ці зусилля допоможуть Україні відповісти на останні атаки Росії на українську енергетичну інфраструктуру шляхом підтримки ремонту та відновлення, підвищення стійкості України до збоїв у постачанні енергії та закладення основи для відновлення та розширення енергетичної системи України”, — йдеться у повідомленні.

Також США мають намір виділити гуманітарної допомоги на суму понад 379 мільйонів доларів для задоволення потреб біженців і постраждалих від війни українців. Ця підтримка охоплює продовольчу допомогу, медичні послуги та житло для мільйонів незахищених українців. Допомога також включає підтримку комплексних заходів із захисту, включаючи ведення справ і послуги психосоціальної підтримки, а також допомогу в сільському господарстві та засобах для існування, щоб сім’ї могли відновити дохід і задовольнити свої основні потреби.

У співпраці з Конгресом Держдепартамент США планує надати додаткові 300 мільйонів доларів на цивільну безпеку. Вони підуть на допомогу для українських прикордонників і правоохоронних органів.

“Ця підтримка допоможе безпечно діяти на передовій війни, щоб захищати територію України, рятувати мирних жителів, які є об’єктами атак Кремля, захищати критичну інфраструктуру та розслідувати понад 120 000 зареєстрованих випадків військових злочинів РФ”, — наголошується у повідомленні.

Білий дім зазначає, що від початку повномасштабного вторгнення Росії США виділили Україні понад 3,2 мільярда доларів гуманітарної допомоги та майже 1,5 млрд доларів на відновлення енергетичного сектору.