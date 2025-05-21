Сполучені Штати Америки офіційно отримали літак Boeing 747, який був подарований президенту Дональду Трампу урядом Катару. Цю інформацію підтвердив речник Міністерства оборони США, повідомляючи про важливість цього подарунка для країни.

Міністерство оборони вже доручило Військово-повітряним силам розпочати процес модернізації літака, щоб він міг стати новим президентським літаком. Головний речник Пентагону, Шон Парнелл, зазначив, що “літак Boeing 747 був прийнятий відповідно до всіх федеральних норм і правил, і ми забезпечимо дотримання всіх вимог безпеки та функціональності під час його переобладнання”.

Експерти в авіаційній галузі оцінюють вартість літака приблизно в 200 мільйонів доларів, але для його використання в якості президентського транспорту необхідні значні модифікації. Секретар ВПС Трой Мейнк під час слухань у Сенаті повідомив, що “будь-який цивільний літак потребує серйозних змін, і ми вже почали оцінювати, які саме модифікації потрібні для цього літака”.

Дональд Трамп підтвердив отримання подарунка, зазначивши: “Вони дарують літак ВПС США – і це чудово”, під час свого виступу в Білому домі.

Однак у Конгресі виникли побоювання, що Трамп може тиснути на ВПС, щоб модернізація літака відбулася занадто швидко, що може призвести до ігнорування важливих систем безпеки, таких як захист від ракет або електромагнітних імпульсів. Хоча Пентагон не назвав терміни завершення робіт, Білий дім та Трамп сподіваються, що літак буде готовий до кінця року.

Депутати Конгресу, як демократи, так і республіканці, висловили занепокоєння, що Катар може використовувати цей подарунок для впливу на Трампа, а також існують підозри щодо можливого наявності прослухувальних пристроїв на борту літака.

Прем’єр-міністр Катару, шейх Мохаммед бін Абдулрахман Аль Тані, вперше публічно підтвердив передачу літака в подарунок США, спростувавши припущення про спробу впливу: “Я не розумію, чому люди так думають. Це не хабар і не спроба Катару щось купити чи вплинути на адміністрацію. Я не бачу жодної обґрунтованої причини для таких підозр”.