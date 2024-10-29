США передадуть Україні 2 000 позашляховиків HMMWV в рамках одного з пакетів допомоги. Українські військові вже мають досвід використання цих машин у бойових діях.

Про це повідомляє Forbes.

Україна отримає значну кількість позашляховиків HMMWV, що має важливе значення для зміцнення оборонних позицій ЗСУ на передовій. Очікується, що ці машини допоможуть компенсувати дефіцит техніки та сприятимуть просуванню українських сил на фронті.

HMMWV, які мають багато спільного з цивільними автомобілями, не потребують особливої підготовки для використання бійцем без відповідного досвіду, що значно прискорює їхнє розгортання.

Аналітики Forbes відзначають, що ці позашляховики ідеально відповідають поточним потребам української армії, особливо в міських умовах, де більш компактні і маневрені машини мають переваги над великими броньованими транспортними засобами.

Позашляховики HMMWV можуть виконувати різні функції: українські війська використовують їх для перевезення важкого озброєння, встановлення кулеметів та іншої зброї. Крім того, деякі підрозділи адаптували їх як мобільні технічні станції, що дозволяє здійснювати ремонт техніки прямо на місцях.

Також HMMWV застосовують у ролі мобільних платформ для протиповітряної оборони, оснащуючи їх зенітними гарматами та обладнанням для протидії безпілотникам, що робить їх важливим компонентом тактичної гнучкості ЗСУ.