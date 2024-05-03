Про це повідомляє Defence Industry Europe.

«Компанія Feloni Aero оголосила про запуск своєї останньої лінійки озброєних безпілотників, спрямованих на посилення обороноздатності України», – йдеться в публікації.

Після ухвалення урядом США проєкту закону, в якому передбачена військова підтримка Україні, компанія Feloni Aero оголосила, що готов надати “передові рішення для покращення інфраструктури безпеки України”.

Представники Feloni Aero наразі зайняті розробкою двох варіантів дронів, що призначені для зміцнення обороноздатності України — БПЛА Felon 1.0, який озброєний 5,56 мм гарматою та БПЛА FelonX, оснащений протитанковою ракетою Spike.

«Озброєні дрони Feloni Aero пропонують революційне рішення, забезпечуючи неперевершену точність, маневреність та ефективність у бойових сценаріях», – йдеться в матеріалі.

Обидва ці дрони оснащені сучасними системами озброєння та “передовими” можливостям для спостереження. Це дозволить українським силам “ефективно вирішувати складні завдання”.

«Завдяки незмінній підтримці з боку уряду США в рамках нещодавнього законопроєкту про витрати ми готові зробити свій внесок в оборонні зусилля України, постачаючи передові озброєні БПЛА, які переглядають парадигму сучасної війни», – сказав генеральний директор Feloni Aero Тодд Данфі.