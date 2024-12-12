Сьогодні, 12 грудня, президент США Джо Байден схвалив черговий, 72-й за рахунком, пакет військової допомоги Україні.

Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає “Європейська правда”.

Що увійшло до пакета допомоги

Як зазначає Кірбі, до нового пакета допомоги увійдуть додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерія, дрони та броньовані машини.

Він підкреслив, що ця допомога надається в межах повноважень президента США щодо використання запасів озброєнь, тобто зброя передається зі складів американської армії.

Представник Білого дому також зазначив, що США продовжать надавати Україні допомогу до завершення роботи нинішньої адміністрації.