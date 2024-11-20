Про це повідомляє The Washington Post.

У статті зазначається, що це рішення знаменує суттєвий відхід від попередньої політики Байдена та обумовлене активізацією наступу російських військ на сході України.

Як заявили представники Білого дому, передані міни є “нестiйкими” — вони самознищуються через певний час, щоб мінімізувати ризики для цивільних. Однак організації з контролю за озброєннями попереджають про потенційні небезпеки та складнощі з їх розмінуванням у майбутньому.

Як відомо, Україна давно закликала до постачання таких засобів, зважаючи на те, що Росія активно використовує міни для уповільнення українського наступу. Американські офіційні особи наголошують, що ці міни стануть частиною комплексної оборонної стратегії України на тлі значних втрат на фронті.

Попри підтримку від США, рішення Байдена критикують правозахисники, які нагадують, що використання таких мін суперечить духу міжнародної угоди, підписаною Україною.