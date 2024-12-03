Про це інформує The New York Times.
Як пише видання, йдеться про три типи систем мінування: артилерійську систему ADAM (Area Denial Artillery Munition), портативну систему MOPMS (Modular Pack Mine System) та систему Volcano для дистанційного встановлення мін.
“Це постачання є частиною збільшення обсягу допомоги в галузі безпеки, оскільки Україна бореться з відновленням російського наступу”, — пише видання.
У статті зазначається, що система протипіхотного мінування ADAM використовує 155-мм артилерійський снаряд, який розкривається в повітрі, розкидаючи 36 малих мін. Після приземлення ці міни встановлюються на триніжки. У разі активації детекторів міна викидає боєголовку, яка вибухає на висоті приблизно 1,5 метра.
Модульна ранцева мінна система MOPMS, яку можуть транспортувати два солдати, розкидає 17 протитанкових і 4 протипіхотні міни на заданій території.
Система Volcano також викидає набір із протипіхотних і протитанкових мін із циліндрів, встановлених на колісній або авіаційній техніці для швидкого створення мінних полів.
Таку зброю називають нестійкими мінами, тому що вона розрахована на самознищення через заданий час, хоча в бою такі засоби захисту часто дають збій, зауважує The New York Times. Зокрема, у системі ADAM самоліквідація мін варіюється від чотирьох до 48 годин, а через 14 днів вони стають безпечними через розрядку батарей.
Як зазначає видання, це вже друга партія протипіхотних мін, відправлених США в Україну.
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