Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

“Пакет допомоги за президентським розпорядженням (PDA), орієнтовна вартість якого становить $250 мільйонів, забезпечить Україні додаткові можливості для задоволення її найнагальніших потреб”, — йдеться в повідомленні.