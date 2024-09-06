США виділили новий пакет допомоги Україні на $400 млн - портал новин LB.ua

Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

“Пакет допомоги за президентським розпорядженням (PDA), орієнтовна вартість якого становить $250 мільйонів, забезпечить Україні додаткові можливості для задоволення її найнагальніших потреб”, йдеться в повідомленні.

Зокрема, Україні передадуть ракети ППО, боєприпаси для РСЗВ і артилерії, бронетехніка та протитанкова зброя.

До пакета допомоги від США увійде:

  • ракети RIM-7 і забезпечення ППО;
  • ракети Stinger;
  • боєприпаси для HIMARS;
  • артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;
  • ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням TOW;
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • бойові машини піхоти Bradley;
  • бронетранспортери M113;
  • броньовані автомобілі MRAP;
  • боєприпаси до стрілецької зброї та гранати;
  • патрульні катери;
  • морське навчальне обладнання;
  • обладнання для підриву та боєприпаси;
  • запчастини, допоміжне обладнання, транспорт тощо.