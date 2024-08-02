Сполучені Штати готуються направити додаткові бойові літаки на Близький Схід у відповідь на погрози Ірану атакувати Ізраїль.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела.

Один із чиновників заявив журналістам, що американські сили в регіоні мають намір вжити “необхідних заходів”, щоб підвищити боєздатність і захистити війська США та союзників.

Кількість літаків для відправки все ще обговорюється. Очікується, що найближчим часом операцію офіційно схвалять високопосадовці, включаючи міністра оборони Ллойда Остіна.

Чиновники також заявили, що США прагнуть відкалібрувати свої дії, щоб якнайшвидше відправити достатню кількість потрібних типів літаків для захисту Ізраїлю, не створюючи при цьому враження ескалації конфлікту.