Адміністрація Байдена прагне якнайскоріше відправити в Україну військового обладнання на мільярди доларів. Допомогу нададуть через збільшення кількості масованих атак російськими ударними БпЛА.

Про це пише Wall Street Journal.

Зазначається, що ракети до України надійдуть найближчим часом. При цьому в адміністрації Байдена вважають, що ця допомога покриє потребу в посиленні української ППО до кінця 2024 року.

Раніше видання Politco писало про те, що у Білому домі планують терміново відправити Україні допомогу на понад шість мільярдів доларів до того, як Дональд Трамп заступить на посаду.

Також видання писало про те, що Пентагон залишатиметься “на шляху продовження надання санкціонованої допомоги для підтримки України”, а наступний пакет допомоги Україні, за словами речника оборонного відомства, буде відправлений “в найближчі тижні”.

Нагадаємо, на думку Президента Чехії Петра Павела, новообраний президент США Дональд Трамп спробує завершити війну в Україні та домовитися з російським диктатором Володимиром Путіним. Однак угода, ймовірно, буде означати втрату певних територій України.