Під час підсумкової заяви на міністерському засіданні НАТО в Брюсселі Ентоні Блінкен підтвердив наміри США до кінця терміну адміністрації Джо Байдена повністю освоїти $61 млрд, виділені Конгресом для допомоги Україні.

Про це повідомляє “Європейська правда”.

“Ми маємо намір – це моє прагнення і намір президента – використати кожен цент наявного фінансування у розмірі 61 млрд доларів, щодо яких був отриманий дозвіл Конгресу у бюджетному доповненні”, – зазначив він.

За словами держсекретаря, ці кошти будуть спрямовані на посилення української протиповітряної оборони, артилерійських спроможностей та модернізацію бронетехніки.

Він також підкреслив, що партнерство у межах НАТО дозволило ефективно розподілити фінансовий тягар, адже загальна допомога Україні від союзників Альянсу вже перевищила $158 млрд.

У Вашингтоні підкреслили, що це рішення спрямоване на підтримку України в умовах тривалого конфлікту, зокрема для забезпечення її здатності протидіяти агресії в довгостроковій перспективі.