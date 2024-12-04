Про це повідомляє “Європейська правда”.
“Ми маємо намір – це моє прагнення і намір президента – використати кожен цент наявного фінансування у розмірі 61 млрд доларів, щодо яких був отриманий дозвіл Конгресу у бюджетному доповненні”, – зазначив він.
За словами держсекретаря, ці кошти будуть спрямовані на посилення української протиповітряної оборони, артилерійських спроможностей та модернізацію бронетехніки.
Він також підкреслив, що партнерство у межах НАТО дозволило ефективно розподілити фінансовий тягар, адже загальна допомога Україні від союзників Альянсу вже перевищила $158 млрд.
У Вашингтоні підкреслили, що це рішення спрямоване на підтримку України в умовах тривалого конфлікту, зокрема для забезпечення її здатності протидіяти агресії в довгостроковій перспективі.