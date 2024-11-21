Адміністрація президента США Джо Байдена офіційно звернулася до Конгресу з проханням про часткове списання боргу України. Йдеться про суму у 4,65 мільярда доларів, що становить половину наданої економічної допомоги.

Про це повідомив речник Державного департаменту Метью Міллер, передає “Голос Америки”.

“Ми виконали крок, передбачений законом, для списання економічної позики Україні. Тепер справа за Конгресом”, – підкреслив Міллер.

У квітні 2024 року Конгрес США ухвалив закон про додаткові асигнування на підтримку України, виділивши близько $61 мільярда. З цієї суми близько $10 мільярдів було передбачено у формі умовно-поворотних позик. Закон також дозволив адміністрації США пробачити до 50% цього боргу, починаючи з 15 листопада 2024 року, через тиждень після президентських виборів.

“Було б дивно, якби Конгрес виступив проти такого рішення, враховуючи широке двопартійне схвалення підтримки України. Ми будемо діяти строго у межах закону”, – додав Міллер.

У разі затвердження цієї пропозиції, решта позики може бути списана вже наступним президентом США з 1 січня 2026 року. Конгрес має право ухвалити резолюцію, яка забороняє списання, але, за словами представника Держдепу, це малоймовірно.