Про це повідомив речник Державного департаменту Метью Міллер, передає “Голос Америки”.
“Ми виконали крок, передбачений законом, для списання економічної позики Україні. Тепер справа за Конгресом”, – підкреслив Міллер.
У квітні 2024 року Конгрес США ухвалив закон про додаткові асигнування на підтримку України, виділивши близько $61 мільярда. З цієї суми близько $10 мільярдів було передбачено у формі умовно-поворотних позик. Закон також дозволив адміністрації США пробачити до 50% цього боргу, починаючи з 15 листопада 2024 року, через тиждень після президентських виборів.
“Було б дивно, якби Конгрес виступив проти такого рішення, враховуючи широке двопартійне схвалення підтримки України. Ми будемо діяти строго у межах закону”, – додав Міллер.
У разі затвердження цієї пропозиції, решта позики може бути списана вже наступним президентом США з 1 січня 2026 року. Конгрес має право ухвалити резолюцію, яка забороняє списання, але, за словами представника Держдепу, це малоймовірно.