Про це повідомив речник Державного департаменту Метью Міллер, передає “Голос Америки”.

“Ми виконали крок, передбачений законом, для списання економічної позики Україні. Тепер справа за Конгресом”, – підкреслив Міллер.

У квітні 2024 року Конгрес США ухвалив закон про додаткові асигнування на підтримку України, виділивши близько $61 мільярда. З цієї суми близько $10 мільярдів було передбачено у формі умовно-поворотних позик. Закон також дозволив адміністрації США пробачити до 50% цього боргу, починаючи з 15 листопада 2024 року, через тиждень після президентських виборів.

“Було б дивно, якби Конгрес виступив проти такого рішення, враховуючи широке двопартійне схвалення підтримки України. Ми будемо діяти строго у межах закону”, – додав Міллер.

У разі затвердження цієї пропозиції, решта позики може бути списана вже наступним президентом США з 1 січня 2026 року. Конгрес має право ухвалити резолюцію, яка забороняє списання, але, за словами представника Держдепу, це малоймовірно.

  • Посольство США в Києві відновить роботу 21 листопада.
  • Зеленський: ми не маємо такої сили, щоб зі зброєю в руках відкинути Путіна на лінію 1991 року.
  • З початку року витрати на оборону досягли 1,3 трлн, що становить 57% від загальної суми державних витрат.