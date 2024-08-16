Україна здійснила несподіваний та масштабний наступ у Курській області Росії, що стало найбільшим вторгненням на територію цієї країни з часів Другої світової війни. Цей наступ став потужним ударом по позиціях Москви, змушуючи російське керівництво шукати шляхи протидії.

Про це пише The New York Times.

Американські військові експерти, зокрема генерал НАТО Крістофер Г. Каволі, називають цей наступ значним успіхом, відзначаючи його вплив на моральний стан українських військових та населення. Наступ виявив слабкі місця в російській обороні та викликав шок у Кремлі.

“Вони знайшли слабке місце в позиції росіян, і вони швидко цим скористалися, і дуже вміло використали це”, — сказав генерал Каволі, чотиризірковий генерал армії США, який є фахівцем з Росії.

Президент США Джо Байден визнав, що ця операція створює серйозні труднощі для російського керівництва, підкресливши, що вона була проведена за підтримки американської зброї.

“Це створює справжню дилему для Путіна, і ми були в прямому контакті — постійному контакті — з українцями”, — сказав пан Байден.

Водночас він зазначив, що США не отримали попереджень від України щодо планів наступу, можливо, через побоювання щодо витоків інформації.

Операція у Курській області виявилася складною для Росії, змушуючи її перегруповувати війська та відводити підрозділи з лінії фронту на сході України. Це, на думку американських чиновників, може ускладнити російські наступальні операції в найближчі місяці.

Як зазначили у виданні, сумнівно, що в Україні вистачить сил, щоб скористатися слабкістю Росії в Донецьку. Україна сама використала значну кількість військ під Курськом і може не мати відповідних резервів.

Незважаючи на успіхи, американські експерти радять Україні утриматися від великих наступів цього року, враховуючи сильну російську оборону. Наступ у Курську може стати стратегічно важливим для України, але його успіх буде оцінюватися з часом.