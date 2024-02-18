США працюють над планом відповіді на «загрозу нацбезпеці» через розробку Росією зброї проти супутників, повідомив голова комітету Палати представників США з розвідки Майк Тернер.

«Ми зустрілися з Джейком Салліваном (радником президента США з нацбезпеки – ред.), і він почав розробляти план, який, я сподіваюся, стане відповіддю на це (загрозу національній безпеці США – ред.)», – сказав Тернер в ефірі NBC News.

За словами Тернера, ця загроза є «дуже серйозною», але він не зміг ані підтвердити, ані заперечити, що вона пов’язана з намірами РФ вивести в космос ядерну зброю, про що раніше повідомляли американські ЗМІ.

«Загроза дуже серйозна. Я радий, що адміністрація (президента США – ред.) починає вживати заходів», – зазначив він.

Раніше, 14 лютого, голова комітету у справах розвідки Палати представників Конгресу США республіканець Майк Тернер закликав адміністрацію президента Джо Байдена розсекретити інформацію про серйозну загрозу безпеці Сполучених Штатів, щоб США та їхні союзники змогли відкрито обговорити, як реагувати на цю загрозу.

Тернер надіслав усім членам Конгресу листа, у якому повідомив, що його комітет має секретну інформацію про «дестабілізаційні військові можливості» неназваної іноземної держави.

CNN із посиланням на джерела стверджує, що ця інформація може бути повʼязана з Росією. Джерела CNN стверджують, що йдеться про «дуже чутливу» інформацію. Одне з джерел зазначило, що дані викликають велике занепокоєння і що відомо про загрозу стало зовсім недавно. Подробиць характеру можливої загрози не наводиться.

Спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон заявив, що інформація, яка надійшла від Тернера, не має такого характеру, щоб стати причиною для паніки.

Москва повідомлення Білого дому про розробку Росією протисупутникової зброї поки що не коментувала. Минулого тижня представник Кремля Дмитро Пєсков не став відповідати на запитання журналістів щодо можливих планів Росії розмістити у космосі ядерну зброю.