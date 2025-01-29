Про це повідомили The Washington Post та Associted Press, посилаючись на заяву, яку держсекретар Марко Рубіо надіслав кільком таким проєктам.

Рубіо зробив виняток для проєктів, що надають необхідні ліки, медичну допомогу, продукти харчування, місце для проживання та засоби для забезпечення життя.

При цьому Держдепартамент не надав винятків для програм, що стосуються абортів, гендерних питань, підтримки трансгендерних осіб та інших ініціатив, які не пов’язані безпосередньо з порятунком життя.

У заяві Марко Рубіо зазначалося, що гуманітарні програми, які рятують життя, можуть або продовжити свою діяльність, або відновити її, якщо раніше була призупинена.

Однак, як пише WP, багато гуманітарних організацій, які отримали цю заяву, не змогли зрозуміти, чи мають право продовжувати свою роботу.