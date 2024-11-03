Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

“Мобільні вогневі групи Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України рятують життя своєю успішною роботою, захищаючи людей та критичну інфраструктуру від нападу з боку Росії. Пишаюся тим, що Бюро Державного департаменту з питань міжнародної боротьби з наркотиками та правоохоронної діяльності профінансувало 800 таких груп, які з 1 січня 2024 року збили понад 200 дронів”, — сказала вона.