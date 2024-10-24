США виступили з ініціативою перед союзниками по G7 щодо обговорення можливості введення санкцій проти російського паладію та титану.

Про це повідомляє Bloomberg.

Адміністрація Джо Байдена розглядає можливість введення нових санкцій проти російських металів, зокрема титану та паладію, про що стало відомо після зустрічі заступників міністрів фінансів країн G7, яка відбулася у Вашингтоні.

Ці два метали відіграють важливу роль у різних галузях: паладій використовується у виробництві комп’ютерних чипів та автомобільних каталізаторів, а титан — в авіабудуванні та медичних імплантах.

Однак одна з головних перешкод на шляху до впровадження таких санкцій полягає в значній залежності Європи від цих ресурсів. Країни ЄС, зокрема Німеччина, Франція та Італія, повинні отримати підтримку всіх 24 інших членів Євросоюзу для впровадження будь-яких нових обмежень. Європа традиційно не проявляла великого інтересу до видобутку цих металів, що створює додаткові виклики.

Ініціатива щодо санкцій може стати відповіддю на заяву російського президента Володимира Путіна, який у вересні запропонував своєму уряду розглянути можливість обмеження експорту таких товарів, як нікель, титан і уран, у відповідь на західні санкції.

Варто зазначити, що США вже внесли російський титан до свого чорного списку, проте західні країни побоюються повного припинення постачання цих ресурсів через можливі негативні наслідки для глобальних ринків і власних ланцюгів постачання.

За даними Bloomberg, країни Заходу досі не змогли виробити єдиного підходу до санкцій проти російських металів. У грудні ціни на паладій зросли на 12% через спекуляції про можливе введення обмежень на цей метал, після того як Велика Британія запровадила санкції на купівлю низки російських металів. США та Британія раніше обмежили торгівлю російським алюмінієм, міддю та нікелем.

При цьому США продовжують імпортувати російський паладій, оскільки російська компанія “Норильський нікель” забезпечує близько 40% світового виробництва цього металу. Заміна таких обсягів на глобальному ринку виявиться складним завданням.

Особливо критичною є ситуація з титаном для країн Європейського Союзу. Цей метал має ключове значення для авіабудування, зокрема для таких компаній, як Airbus. Обмеження на постачання титану можуть призвести до зростання цін та негативно вплинути на європейських виробників літаків.