Про це пише The Washington Post.

Американські офіційні особи також пропонують створити тисячі притулків і наметових містечок, а також надати допомогу у будівництві систем доставки їжі, води та медикаментів.

Представники адміністрації, включаючи експертів з Агентства США з міжнародного розвитку, повідомили Ізраїлю, що для безпечного переселення сотень тисяч палестинців, які зараз живуть у поганих і антисанітарних умовах у Рафаху, знадобиться кілька місяців. Ізраїльські чиновники не погоджуються з такою оцінкою.

Уряд США виражає переконання ізраїльському уряду, що переселення палестинців до безплідних або небезпечних районів Гази не є прийнятним, і закликає Ізраїль забезпечити базову інфраструктуру та придатні для життя умови для біженців. Експерти з уряду США активно консультують своїх ізраїльських колег щодо розробки та реалізації гуманітарного плану.

У вівторок в Каїрі відбулися зустрічі делегацій ХАМАСу, Ізраїлю, США, Єгипту і Катару. Переговори в столиці Єгипту принесли певний прогрес, але жодної угоди не було досягнуто, повідомили два джерела в єгипетських органах безпеки.