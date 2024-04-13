Вашингтон підтримав ідею конфіскації резервів у повному обсязі та передачі їх Україні. Втім, цей крок, на думку європейських чиновників, може порушити міжнародне право та дестабілізувати фінансові ринки.

Про це повідомляє Financial Times.

“Ми перебуваємо в точці, в якій ми повинні вивчити всі можливі шляхи, щоб максимізувати цінність іммобілізованих резервів для України. Ми не можемо чекати. Ми не можемо чекати вічно, ми це знаємо”, — заявив Даліп Сінгх, заступник радника з питань міжнародної економіки національної безпеки США, перебуваючи у середу з візитом у Києві.

За його словами, пропозиція Штатів передбачає “поточну вартість майбутнього процентного потоку від іммобілізованих активів, або через облігації, або через позику”.

Додамо, що питання використання російських резервів для допомоги Києву стало більш актуальним в останні місяці, коли питання виділення додаткової фінансової допомоги Україні з боку Сполучених Штатів блокується в Конгресі.

Своєю чергою голова Комітету ВРУ з питань зовнішньої політики Олександр Мережко вважає, що допомога від США у формі позики також є прийнятним варіантом. Він активно закликає до переконання американських політиків, щоб вони не заважали цьому процесу, оскільки від цього залежить життєво важливий аспект – виживання та безпека України.