Марко Рубіо, державний секретар США, повідомив, що уряд країни звернувся до законодавців з проханням дати “трохи часу” перед введенням нових санкцій проти Росії, щоб досягти прогресу в переговорах між Москвою та Києвом. Цю інформацію він озвучив в інтерв’ю CBS News.

Рубіо зазначив, що уряд США вже звертався до Сенату з проханням надати президенту можливість для ведення переговорів. Однак, за його словами, наразі Росії вже надійшли попередження про підготовку нового пакету санкцій.

«Сенат, безумовно, вживає заходів. Раніше ми просили трохи часу, щоб оцінити можливий прогрес у переговорах. Але ми також чітко дали зрозуміти російській стороні, що нові санкції вже на стадії підготовки», – підкреслив Рубіо.

Держсекретар висловив впевненість, що законопроєкт про санкції отримає підтримку як у Сенаті, так і в Палаті представників.

«Ми неодноразово попереджали росіян про можливість санкцій, якщо не буде прогресу. І тепер це стає реальністю. Це факт, про який ми попереджали протягом кількох тижнів», – додав він.

На початку квітня 50 американських законодавців, очолюваних республіканцем Ліндсі Гремом та демократом Річардом Блюменталем, представили двопартійний законопроєкт, що передбачає запровадження санкцій проти Росії у разі зриву мирних переговорів щодо України.

Зокрема, законопроєкт передбачає введення первинних і вторинних санкцій, включаючи 500% тарифи на імпорт російської нафти та похідних продуктів.

Переговори між Україною та Росією у Стамбулі

16 травня в Стамбулі розпочалася зустріч делегацій України та Росії, в якій також беруть участь представники Туреччини. Українську делегацію очолює міністр оборони Рустем Умєров, а також перші заступники керівників МЗС, СБУ, ГУР та інші представники.

Російську сторону представляв Володимир Мединський, який раніше вже очолював делегацію на переговорах у 2022 році, а також заступники міністрів закордонних справ і оборони, а також начальник Головного управління Генштабу.

Після завершення переговорів Рустем Умєров повідомив, що обговорювалися питання обміну полоненими та можливого припинення вогню. Сторони розглядали формат обміну 1000 на 1000, і Україна наразі працює над деталями цього процесу, який може відбутися найближчим часом.

Перед цими переговорами в Стамбулі також відбулися тристоронні зустрічі делегацій України, США та Туреччини.