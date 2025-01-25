Міністерство внутрішньої безпеки США наказало призупинити низку програм, які дозволяли іммігрантам тимчасово оселитися в Сполучених Штатах, включаючи ініціативу, яка забезпечує в’їзд для українців.

Про це пише The New York Times.

За інформацією видання, йдеться, зокрема, й про програму Uniting for Ukraine, що надавала можливість українцям отримати тимчасовий прихисток у США за умови наявності фінансових спонсорів.

“Нині призупинення може ускладнити шляхи евакуації для українців, які тікають від війни”, — йдеться у статті.

Зазначається, що з вересня 2023 року цією програмою скористались понад 150 тисяч українців.

Правозахисники розцінюють це рішення як удар по гуманітарній імміграції, особливо для людей, що залишають найбільш нестабільні регіони світу, включаючи Україну.

Представники адміністрації заявили, що президент Трамп вважає, що багато програм не були законними.

Нагадаємо, у середу, 22 січня президент США Дональд Трамп підписав указ про закриття південного кордону США (з Мексикою) для нелегальних мігрантів. Про це йдеться на сайті Білого дому.

Очікується, що тисячі американських військовослужбовців прибудуть до кордону з Мексикою після того, як президент США Дональд Трамп розпорядився посилити там військову присутність.