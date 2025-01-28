Служба громадянства та імміграції США оголосила про тимчасове призупинення програми для українських біженців United for Ukraine (U4U).

Як повідомляє Голос Америки, це рішення пов’язане з новим виконавчим указом від 20 січня 2025 року під назвою “Захист наших кордонів”.

“У зв’язку з виконавчим указом від 20 січня 2025 року “Захист наших кордонів”, Служба громадянства та імміграції США призупиняє приймання форми I-134A, онлайн-запиту на підтримку та декларації про фінансову підтримку,” – йдеться у повідомленні.

Наразі прийом нових заявок призупинено. Служба громадянства та імміграції США заявила, що розгляне всі запити, які вже подані, перш ніж ухвалювати подальші рішення щодо програми.