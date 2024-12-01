Сполучені Штати призупинили стратегічне партнерство з Грузією у відповідь на рішення Тбілісі призупинити переговори щодо вступу країни до ЄС.

Про це заявив Державний секретар США Ентоні Блінкен.

“Різноманітні антидемократичні дії “Грузинської мрії” порушили основні принципи нашого стратегічного партнерства між США та Грузією, яке ґрунтувалося на спільних цінностях і зобов’язаннях щодо демократії, верховенства права, громадянського суспільства, поваги до прав людини та основних свобод, а також зусиллях по боротьбі з корупцією. У результаті Сполучені Штати призупинили цей механізм”, — сказав він.

Блінкен зазначив, що рішення “Грузинської мрії” призупинити процес вступу Грузії в ЄС суперечить закріпленій у конституції обіцянці грузинському народу прагнути до повної інтеграції в Європейський Союз і НАТО. Він зауважив, що призупинивши процес вступу Грузії в ЄС, “Грузинська мрія” відкинула можливість тісніших зв’язків з Європою та зробила Грузію більш вразливою для Кремля.

У заяві зазначено, що грузинський народ переважно підтримує інтеграцію з Європою.

“Сполучені Штати засуджують надмірне застосування сили поліцією проти грузинів, які намагаються реалізувати свої права на зібрання та вираження думок, включаючи свободу мирного протесту. Ми закликаємо всі сторони забезпечити мирний характер протестів”, — йдеться в заяві.