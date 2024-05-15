Адміністрація президента США Джо Байдена працює над тим, щоб відправити в Україну додаткову батарею зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Про це пише Bloomberg , посилаючись на співбесідників, які знайомі з цим питанням.

За словами людей, які попросили не називати їхніх імен, Вашингтон хоче надіслати одну батарею разом з радарами. Європейські союзники України, як кажуть джерела, теж працюють над планами надіслати Україні додаткові системи ППО зі своїх запасів.

Речники Пентагону nf Ради національної безпеки Білого дому не коментували цю інформацію.

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном 14 травня заявив, що Україна потребує систем ППО. За його словами, «вже сьогодні» потрібні два комплекси Patriot для Харківської області.

“Тому, що люди під вогнем. Вони стурбовані, вони перебувають під російськими атаками”, – говорив тоді Зеленський.