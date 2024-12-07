Про це йдеться у листі Байдена до спікера Палати представників та голови Сенату щодо звіту про військові повноваження, який оприлюднив Білий дім.
Зазначається, що “на підтримку антитерористичних зусиль США продовжують співпрацювати з партнерами по всьому світу”.
“У цьому контексті Сполучені Штати розгорнули сили для проведення антитерористичних операцій, а також для консультування, допомоги й супроводу сил безпеки окремих іноземних партнерів в антитерористичних операціях”, — йдеться у листі.
При цьому зазначається, що переважна більшість місій військового персоналу США полягає у “сприянні антитерористичним операціям іноземних партнерських сил і не включає звичайну участь у бойових діях”.
Також Байден уточнив, що близько 80 000 військовослужбовців Збройних сил США призначені або розгорнуті в європейських країнах НАТО. Це зроблено для того, щоб “заспокоїти наших союзників і стримати подальшу російську агресію”, зауважив американський президент.
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