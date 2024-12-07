США продовжують співпрацювати з партнерами по всьому світу в рамках боротьби з тероризмом, й, зокрема, з метою стримування російської агресії. Для цього, за президентства Байдена, було розгорнуто близько 80 тисяч американських військових в Європі.

Про це йдеться у листі Байдена до спікера Палати представників та голови Сенату щодо звіту про військові повноваження, який оприлюднив Білий дім.

Зазначається, що “на підтримку антитерористичних зусиль США продовжують співпрацювати з партнерами по всьому світу”.

“У цьому контексті Сполучені Штати розгорнули сили для проведення антитерористичних операцій, а також для консультування, допомоги й супроводу сил безпеки окремих іноземних партнерів в антитерористичних операціях”, — йдеться у листі.

При цьому зазначається, що переважна більшість місій військового персоналу США полягає у “сприянні антитерористичним операціям іноземних партнерських сил і не включає звичайну участь у бойових діях”.

Також Байден уточнив, що близько 80 000 військовослужбовців Збройних сил США призначені або розгорнуті в європейських країнах НАТО. Це зроблено для того, щоб “заспокоїти наших союзників і стримати подальшу російську агресію”, зауважив американський президент.