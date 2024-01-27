Як повідомляє The Washington Post, за словами одного з джерел, ідея полягає в тому, щоб позиціонувати Україну як таку, що поки що утримує свої позиції на полі бою, але “вивести їх на іншу траєкторію, щоб бути набагато сильнішими до кінця 2024 року… і вивести їх на більш стійкий шлях”.

У розмовах із законодавцями представники адміністрації підкреслювали, що лише близько половини із запитуваних 61 мільярда доларів спрямовані на поточні бойові дії, тоді як решта – на допомогу Україні у забезпеченні безпечного майбутнього без масивної західної допомоги.

Документ щодо допомоги США, за словами американських чиновників, які беруть безпосередню участь у його плануванні, складається з чотирьох етапів: воювати, будувати, відновлювати і реформувати.

План також передбачає додаткову протиповітряну оборону для створення захисних “бульбашок” навколо українських міст за межами Києва та Одеси, що дозволить відновити ключові галузі української економіки.