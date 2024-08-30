У США розробили нову програму Shrike, яка дозволяє дронам зменшити час на ідентифікацію і знищення цілей з 15 хвилин до 1 хвилини завдяки штучному інтелекту.

Про це повідомляє Interesting Engineering.

Shrike використовує штучний інтелект для розпізнавання цілей навіть при обмеженій інформації, пропонуючи користувачеві рішення про відкриття вогню або відмову. Після виконання бойового завдання безпілотник здатен швидко сканувати територію, оцінювати бойові ушкодження і планувати нову вогневу місію.

Програму вперше продемонструвала 2-га бригада 101-ї повітряно-десантної дивізії в Об’єднаному центрі бойової підготовки. Солдати управляли дроном разом з прикріпленим пристроєм і програмним забезпеченням, демонструючи, зокрема, сканування автопарку з повітря.

Командувач 101-ї повітряно-десантної дивізії, генерал-майор Бретт Сільвія, зазначив, що під час повторного польоту система може виявити замасковані транспортні засоби та визначити їх тип за видимими частинами, такими як колеса, бампери або лобове скло.

Раніше для ідентифікації та наведення снарядів на ціль військовим було потрібно від п’яти до восьми хвилин, а іноді й до п’ятнадцяти хвилин. Тепер за допомогою програмного забезпечення Shrike цей процес скорочено до однієї хвилини.