Сполучені Штати оприлюднюють нову розсекречену інформацію про американські запаси ядерної зброї, згідно з якою станом на вересень 2023 року арсенал ядерних боєголовок США складався з 3 748 одиниць.

Про це повідомляє Національне управління з ядерної безпеки.

Це число засвідчує скорочення запасів на 88% порівняно з максимальною кількістю боєголовок у 31 255 одиниць наприкінці 1967 фінансового року і на 83% менше порівняно з рівнем у 22 217 одиниць, який був на момент падіння Берлінської стіни наприкінці 1989 року.

У NNSA вказали, що з 1994 по 2023 фінансові роки Сполучені Штати демонтували 12 088 ядерних боєголовок. З 30 вересня 2020 року Сполучені Штати демонтували 405 ядерних боєголовок. Приблизно 2 000 додаткових ядерних боєголовок наразі виведені з експлуатації і очікують демонтажу.

Згідно з графіком Національного управління, починаючи з 2000-х років кількість боєголовок радикально не змінювалася, але знижується.

Кількість нестратегічної ядерної зброї США скоротилася більш ніж на 90 % з 30 вересня 1991 року. У повідомленні стверджують, що країна вивела з експлуатації та демонтувала майже всю нестратегічну ядерну зброю, створену під час Холодної війни. У відомстві зауважили, що нестратегічна ядерна зброя є непідзвітною згідно з договором СНО-ІІІ (документ, укладений між США та Росією у 2010 році, у 2023-му РФ “призупинила” участь у договорі).

Востаннє США публікували таку інформацію у жовтні 2021 року, після цього дані про кількісний склад ядерного арсеналу не розкривали.