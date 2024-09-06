Міністерство юстиції США висунуло обвинувачення п’ятьом працівникам російського військового розвідувального управління ГРУ за кібератаки на державні установи України, одну з урядових організацій США в штаті Мериленд та комп’ютери 26 країн НАТО.

Про це йдеться у повідомленні Мінʼюсту США.

Зокрема обвинувачення пред’явили полковнику Юрію Денисову, який відповідав за кібероперації. До числа підозрюваних також входять лейтенанти Владислав Боровков, Денис Денисенко, Дмитро Голошубов, Микола Корчагін і цивільний співучасник Амін Стігал.

Їм інкримінують організацію кібератаки під назвою WhisperGate, яка, хоч і виглядала як атака з вимогою викупу, насправді призводила до знищення даних на комп’ютерах.

Слідство встановило, що атака WhisperGate була частиною російської підтримки повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Обвинувачені здійснювали атаки, щоб посіяти паніку серед громадян України щодо безпеки державних систем і персональних даних. Зловмисники націлювались на українські урядові системи та дані, які не були пов’язані з військовою чи оборонною сферою. Пізніше їхні атаки поширились на комп’ютерні системи країн, що підтримували Україну, включаючи США та 25 інших країн-членів НАТО.

Підозрювані також звинувачуються у здійсненні хакерської атаки на транспортну інфраструктуру в Центральній Європі, ймовірно, на залізничну систему Данії у 2022 році.

“Програма Державного департаменту США „Нагороди за правосуддя“ пропонує винагороду в розмірі до 10 мільйонів доларів за інформацію про місцеперебування обвинувачених або їхню зловмисну кіберактивність”, — йдеться у повідомленні Мінʼюсту.