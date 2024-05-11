Державний департамент США схвалив терміновий продаж HIMARS Україні за приблизно 30 мільйонів доларів. Україна попросила придбати три ракетні системи, які будуть профінансовані урядом Німеччини.

Про це пише Associated Press.

Держсекретар Ентоні Блінкен зазначив, що існує надзвичайна ситуація, яка підтримує “негайний продаж” Україні. Очікується, що ці системи надійдуть до України із запасів армії.

Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі додав, що останній пакет військової допомоги був спрямований, зокрема, на те, щоб допомогти Україні відбити спроби Росії захопити Харків, друге за величиною місто України.

“Цілком можливо, що Росія досягне подальших успіхів у найближчі тижні, але ми не очікуємо серйозних проривів. І з часом надходження допомоги США дозволить Україні протистояти цим атакам протягом 2024 року”, — вважає Кірбі.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у четвер, 9 травня, оголосив, що Німеччина закупить у Сполучених Штатів три установки системи реактивного залпового вогню HIMARS та доставить їх до України.