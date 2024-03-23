Конгрес США схвалив закон, що передбачає надання 228 мільйонів доларів на безпеку Естонії, Латвії та Литви.

Про це повідомило Міністерство оборони Естонії.

У п’ятницю, 22 березня, Конгрес погодив закон про державне фінансування, що також передбачає виділення військової допомоги трьом країнам Балтії.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур наголосив, що підтримка з боку Вашингтона допомогла Таллінну, Ризі та Вільнюсу реалізувати «кілька проєктів» з розвитку військової інфраструктури та покращити військовий потенціал. За його словами, проти 2023 року підтримка зросла.

«Небагато, але це все одно чіткий сигнал прихильності США як найбільшого союзника НАТО щодо безпеки та стабільності нашого регіону», — додав Певкур.

США надають військову допомогу країнам Балтії в межах Балтійської ініціативи безпеки (BSI), створеної у 2020 році. Так, у межах ініціативи країни Балтії отримали допомогу розміром 225 млн доларів. У 2022 році сума підтримки становила 169 млн доларів.

Пентагон підтримує розвиток незалежної оборонної спроможності та взаємної сумісності країн Балтії. Особлива увага приділяється протиповітряній та морській обороні, а також підтримці сухопутних військ.

Додатково цього року США виділили Естонії 47,3 мільйона доларів у межах програми підтримки зовнішнього військового фінансування (FMF).