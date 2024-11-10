Українські офіційні особи очікують, що контрнаступ на заході Росії почнеться найближчими днями, коли війська Північної Кореї підготуються разом з російськими силами до наступу.

Про це пише The New York Times.

За словами офіційних осіб США та України, російські військові зібрали 50 тисяч військових, включаючи війська КНДР, які готуються розпочати наступ, спрямований на повернення території, захопленої Україною в Курській області Росії.

У новій оцінці США робиться висновок, що Росія нагромадила сили без необхідності виводити солдатів зі сходу України, а це дасть змогу Москві чинити тиск на кількох фронтах одночасно.

Представники США заявляють, що росіяни ще не почали у Курській області великого наступу, хоча й атакують українські позиції ракетними ударами та артилерійським вогнем. Українські чиновники стверджують, що атака за участю північнокорейських військ розпочнеться найближчими днями. Наразі ж солдати КНДР тренуються з російськими силами на заході Курщини.

“Російсько-північнокорейський наступ назріває, оскільки новообраний президент Дональд Трамп готується знову вступити на посаду з проголошеною метою швидкого припинення війни”, – йдеться у публікації.

При цьому NYT зауважує, що Трамп не надав конкретики щодо того, як саме він буде врегулювати конфлікт між Росією та Україною, але обраний віцепрезидент Джей Ді Венс окреслив план, який дозволить Росії зберегти захоплену нею територію в Україні.

Західні та українські офіційні особи кажуть, що прибуття північнокорейських сил є серйозною ескалацією після більш ніж двох років війни.