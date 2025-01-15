На сайті Міністерства фінансів США повідомляється, що нові санкції охоплюють три ключові напрями:

Фінансовий сектор: під санкції потрапили основні російські банки, зокрема Сбєрбанк, ВТБ Банк, Газпромбанк, Альфа-Банк, Московська біржа та оператор платіжної системи “Мир”.
Енергетичний сектор: у списку компанії, що працюють з нафтою, газом і вугіллям, такі як Сєвєрсталь, СУЕК, Мечел, Арктик LNG і Арктик LNG-2.
Оборонно-промисловий комплекс: санкції накладено на Ростех, Об’єднану авіабудівну корпорацію, Об’єднану двигунобудівну корпорацію, КамАЗ, Вертольоти Росії та інших виробників зброї та військової техніки.

Будь-які іноземні особи чи фінансові установи, які проводять значні операції з цими організаціями, підпадають під вторинні санкції.

Державний департамент США також запровадив обмеження проти 150 організацій та осіб, серед яких компанії з Китаю, що підтримують Росію у постачанні товарів подвійного призначення.

Серед підсанкційних об’єктів:

  • “Запорізька атомна електростанція”, створена РФ для експлуатації окупованої української ЗАЕС, та її керівник Владислав Ісаєв.
  • Банк Керемет із Киргизстану, який використовують як платіжний хаб для обходу санкцій.

Ці заходи є частиною глобальної стратегії США для посилення тиску на Росію.