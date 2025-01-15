США вдруге за тиждень суттєво посилили санкції проти Росії, спрямовані на боротьбу зі схемами ухилення від попередніх обмежень.

На сайті Міністерства фінансів США повідомляється, що нові санкції охоплюють три ключові напрями:

→ Фінансовий сектор: під санкції потрапили основні російські банки, зокрема Сбєрбанк, ВТБ Банк, Газпромбанк, Альфа-Банк, Московська біржа та оператор платіжної системи “Мир”.

→ Енергетичний сектор: у списку компанії, що працюють з нафтою, газом і вугіллям, такі як Сєвєрсталь, СУЕК, Мечел, Арктик LNG і Арктик LNG-2.

→ Оборонно-промисловий комплекс: санкції накладено на Ростех, Об’єднану авіабудівну корпорацію, Об’єднану двигунобудівну корпорацію, КамАЗ, Вертольоти Росії та інших виробників зброї та військової техніки.

Будь-які іноземні особи чи фінансові установи, які проводять значні операції з цими організаціями, підпадають під вторинні санкції.

Державний департамент США також запровадив обмеження проти 150 організацій та осіб, серед яких компанії з Китаю, що підтримують Росію у постачанні товарів подвійного призначення.

Серед підсанкційних об’єктів:

“Запорізька атомна електростанція” , створена РФ для експлуатації окупованої української ЗАЕС, та її керівник Владислав Ісаєв.

, створена РФ для експлуатації окупованої української ЗАЕС, та її керівник Владислав Ісаєв. Банк Керемет із Киргизстану, який використовують як платіжний хаб для обходу санкцій.

Ці заходи є частиною глобальної стратегії США для посилення тиску на Росію.