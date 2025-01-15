На сайті Міністерства фінансів США повідомляється, що нові санкції охоплюють три ключові напрями:
→ Фінансовий сектор: під санкції потрапили основні російські банки, зокрема Сбєрбанк, ВТБ Банк, Газпромбанк, Альфа-Банк, Московська біржа та оператор платіжної системи “Мир”.
→ Енергетичний сектор: у списку компанії, що працюють з нафтою, газом і вугіллям, такі як Сєвєрсталь, СУЕК, Мечел, Арктик LNG і Арктик LNG-2.
→ Оборонно-промисловий комплекс: санкції накладено на Ростех, Об’єднану авіабудівну корпорацію, Об’єднану двигунобудівну корпорацію, КамАЗ, Вертольоти Росії та інших виробників зброї та військової техніки.
Будь-які іноземні особи чи фінансові установи, які проводять значні операції з цими організаціями, підпадають під вторинні санкції.
Державний департамент США також запровадив обмеження проти 150 організацій та осіб, серед яких компанії з Китаю, що підтримують Росію у постачанні товарів подвійного призначення.
Серед підсанкційних об’єктів:
- “Запорізька атомна електростанція”, створена РФ для експлуатації окупованої української ЗАЕС, та її керівник Владислав Ісаєв.
- Банк Керемет із Киргизстану, який використовують як платіжний хаб для обходу санкцій.
Ці заходи є частиною глобальної стратегії США для посилення тиску на Росію.
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